Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні

30 вересня, у суботу, прогнозується суха та тепла погода в Україні

В Україні у суботу та неділю буде ще тепла погода, але з початку жовтня температура повітря почне падати. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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30 вересня, у суботу, прогнозується суха та тепла погода в Україні. Температура протягом дня становитиме +23 до +28 градусів.

У Києві в цей день буде сухо та тепло з температурою +25 градусів.

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1 жовтня, у неділю, на заході, півночі, у Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. У східних, південних, Полтавській та Дніпропетровській областях буде суха сонячна погода.

Температура повітря знизиться до +16 до +20 градусів в зоні впливу фронту. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще будуть серед літніх +23+28 градусів.

У неділю в столиці ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів.

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