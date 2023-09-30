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Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
фото: glavcom.ua

30 вересня, у суботу, прогнозується суха та тепла погода в Україні

В Україні у суботу та неділю буде ще тепла погода, але з початку жовтня температура повітря почне падати. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

30 вересня, у суботу, прогнозується суха та тепла погода в Україні. Температура протягом дня становитиме +23 до +28 градусів.

У Києві в цей день буде сухо та тепло з температурою +25 градусів.

1 жовтня, у неділю, на заході, півночі, у Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. У східних, південних, Полтавській та Дніпропетровській областях буде суха сонячна погода.

Температура повітря знизиться до +16 до +20 градусів в зоні впливу фронту. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще будуть серед літніх +23+28 градусів.  

У неділю в столиці ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів. 

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Теги: повітря традиції Наталка Діденко свято погода

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