1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна думати про погане та скаржитися на життя

1 вересня відзначається День знань, День підприємця, Всесвітній день написання листів. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

День підприємця

Починаючи з 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Рішення про святкування цієї дати було прийнято у жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Цим наказом він визнав вагомий вплив усіх форм підприємництва на розвиток національної економіки.

Метою цього свята є визнання важливої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ, вирішенні соціально-економічних проблем та розвитку національної економіки.

День знань

Щороку в перший день осені в Україні відзначають День знань. 1 вересня традиційно цього дня або у найближчій робочий день, якщо випадає на вихідні, в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року.

Першокласники також святкують «Свято Першого дзвоника», коли старшокласник або старшокласниця дзвонять у дзвоник, символізуючи початок їхнього шкільного життя.

У школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання – іноді видача підручників, для першокласників визначають місця за партами, і на цьому навчальний день закінчується.

Всесвітній день написання листів

Щороку 1 вересня у всьому світі відзначається День написання листів (World Letter Writing Day), який у 2014 році запровадив Річард Сімпкін. Всесвітній день написання листів – нагода відпочити від соціальних мереж та згадати дива рукописного слова.

Історія листування налічує не просто століття, а тисячоліття. Походження листування викликано необхідністю в обміні інформацією. Перші листи писалися і відправлялися тільки військовими та були популярні у Єгипті, Персії, Ассирії. Раніше передача листів «працювала» завдяки пішим та кінним гінцям, яких ми в сучасності називаємо кур’єрами. У Давній Греції «кур’єри» за годину долали приблизно 10 км шляху. Найбільших досягнень в організації листування досяг Юлій Цезар. Йому вдалося зробити перевезення упорядкованими завдяки будівництву поштових станцій.

Яке сьогодні релігійне свято

1 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. З дитинства він цікавився Святим Писанням, часто ходив до храму. Коли виповнилося йому 18 років, прийняв чернечий постриг, дотримувався посту та зробив чимало подвигів. Незабаром люди почали приходити до святого, щоб отримати пораду і зцілення.

Така увага людей не подобалася Симеону, тому він вирішив віддалитися, звів стовп, а біля нього побудував невелику хижку. Там він проводив майже весь свій час у молитвах. Його вважають першим святим, який винайшов відлюдництво.

Мати Симеона, Марфа, також шанується як свята. Вона була візантійською християнкою з Антіохії і підтримувала свого сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа протягом двох років шукала його, але зрештою прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

Що не можна робити цього дня

Не можна думати про погане та скаржитися на життя.

Не варто підмітати цього дня підлогу, тому що можна вимести любов.

Не викидайте недоїдки зі столу, краще їх віддати нужденним.

Народні прикмети

Дме південний вітер – добре вродить овес.

Яка погода 1 вересня, такою буде вся осінь.

Зранку туман – зима буде сніжною.

Тепла погода до теплої зими.

Пам’ятні події 1 вересня

1804 – німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкрив третій астероїд Юнону.

1819 – вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1866 – відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса – Балта довжиною 257 верст.

1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.

1919 – у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.

1923 – Великий кантоський землетрус у Східній Японії.

1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1964 – у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна».

1983 – Збиття рейсу Korean Air 007

1996 – в Україні запроваджено національну валюту – гривню.

2001 – покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.

2004 – у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 – у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2014 – Вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.