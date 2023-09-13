Індія втрачає до 80% вирощених фруктів та овочів через одну причину

Вирощування овочів та фруктів у Індії відбувається на відкритих полях з низькою врожайністю з гектара

Індія є другим у світі після Китаю виробником фруктів і овочів, але через застарілі технології зберігання та логістичні процеси країна має шалені втрати продуктів – від 30 до 80%. Нідерландські постачальники готуються до запланованого переходу на середньотехнологічні технології тепличного господарства, які зробить сільськогосподарський гігант – Індія. Про це пише Groenten & Fruit.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого року овочівництво закритого ґрунту в Індії охоплювало 4 тис. га, половину цих площ складало плівкове накриття, а наполовина – сітка проти комах. Інвестиції в середньотехнологічні технології садівництва можуть дати величезний поштовх трансформації індійського садівництва. Такий висновок консорціуму голландських постачальників Dutch Greenhouse Delta. Щоб зберегти фрукти та овочі свіжими, логістика та складські приміщення, безумовно, повинні бути значно покращені.

Dutch Greenhouse бачить багато переваг у розвитку середньотехнологічного садівництва в Індії, а також для ландшафту та довкілля. Зараз вирощування часто відбувається на відкритих полях з низькою врожайністю з гектара. Якщо врожайність у теплицях значно зросте, знадобиться менше вирубувати ліси. Знищення лісів призводить до ерозії ґрунту під час сильних дощів, а відсутність лісів означає, що зростаюче забруднення повітря не може бути поглинене.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вирощування знаходиться в іншому замкнутому колі. У теплому та вологому кліматі високий рівень захворюваності та шкідників. Зараз боротьба з хворобами та шкідниками ведеться за допомогою високих рівнів пестицидів, що призводить до великих їх залишків у продуктах і забруднення довкілля.

Нагадаємо, світові ціни на цибулю зростуть через погану погоду в Індії. Через зливи врожай на складах було знищено, що призвело до суттєвого подорожчання продукту, пише CNBC.

Раніше, 19 серпня, міністерство фінансів Індії оголосило про запровадження 40% експортного мита після того, як роздрібні ціни на цибулю різко збільшилися на 20%, до рівня 30,72 рупії (37 центів) порівняно з 20,44 рупії в минулого року. Новий податок, оголошений у суботу, покликаний забезпечити доступність на внутрішньому ринку та знизити інфляцію, він діятиме до кінця року, заявили у відомстві.

Читайте також: Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%