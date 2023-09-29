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Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
фото: glavcom.ua

У країні очікується невелика хмарність, без опадів

У п'ятницю, 29 вересня, в Україні очікується тепла й суха погода. Протягом дня температура підніметься до +29° за Цельсієм. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У країні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Також важливо відзначити, що 28 вересня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

В Україні вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +22-27°. Тепліше буде в південних областях: вночі +13-18°, вдень +24-29°.

Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня фото 1

У столиці та області 29 вересня очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер переважно буде східний зі швидкістю 5-8 м/с.

Температура вночі у Київській області коливатиметься між +7-12°, а вдень підніметься до +22-27°. У самому Києві вночі очікується +10-12° тепла, а вдень - +24-26°.

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Теги: повітря вітер традиції свято погода

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