Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях
Вересень продовжує тішити українців майже літнім теплом. І попри те, що в середу, 20 вересня, місцями в нашій країні дощитиме, температура повітря буде досить комфортною. Про це повідомив Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні цього дня буде триматися хмарна погода з проясненнями.
20 вересня короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині. А в Карпатах і на Закарпатті місцями з грозами.
На решті території опадів не очікується. Вітер переважно південний, лише у західних областях – 7 західний. Він рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі очікується +12...+17 градусів, а у східних та північно-східних регіонах – коливатиметься в межах від +8 до +13.
Натомість вдень буде ще досить тепло. Температура повітря прогріється до +19...+24, а на сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться навіть до +27.
На Київщині 20 вересня буде хмарно з проясненнями. В області очікуються короткочасні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с.
У столиці вдень температура повітря буде досить лагідною і триматиметься в межах +20...+22. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16.
По області вдень очікується +19...+24, а вночі від +12 до +17 градусів.
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