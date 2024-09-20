Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вдень температура буде досить теплою
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях

Вересень продовжує тішити українців майже літнім теплом. І попри те, що в середу, 20 вересня, місцями в нашій країні дощитиме, температура повітря буде досить комфортною. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, в Україні цього дня буде триматися хмарна погода з проясненнями.

20 вересня короткочасні дощі пройдуть у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині. А в Карпатах і на Закарпатті місцями з грозами.

На решті території опадів не очікується. Вітер переважно південний, лише у західних областях – 7 західний. Він рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі очікується +12...+17 градусів, а у східних та північно-східних регіонах – коливатиметься в межах від +8 до +13.

Натомість вдень буде ще досить тепло. Температура повітря прогріється до +19...+24, а на сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться навіть до +27.

На Київщині 20 вересня буде хмарно з проясненнями. В області очікуються короткочасні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с.

У столиці вдень температура повітря буде досить лагідною і триматиметься в межах +20...+22. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть  +14...+16.

По області вдень очікується +19...+24, а вночі від +12 до +17 градусів.

Читайте також: 20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нас чекає приблизно місяць запеклих боїв з намаганням ЗСУ прорвати всі лінії оборони ворога на окремих ділянках фронтів
Про пекельну осінь та холодну зиму
5 вересня, 13:22
21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня, 00:03
Температура вдень становитиме приблизно 23-31°
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 24 серпня
24 серпня, 05:26
Температура вдень становитиме приблизно 25-36°
На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 28 серпня
28 серпня, 05:39
Середня температура в Україні 7 вересня не підніметься вище 25 градусів
Мінлива хмарність і незначне похолодання: прогноз погоди на 7 вересня
7 вересня, 05:16
8 вересня синоптики не прогнозують опадів
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 8 вересня
8 вересня, 05:19
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:22
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
16 вересня, 05:22
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:50

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
28K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
24K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
23K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
18K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
8156
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 2024, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту