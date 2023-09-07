День воєнної розвідки: п'ять спецоперацій, що вражають

Розвідники виконують надзвичайно відповідальну місію – добувають інформацію про плани ворога, диверсії, операції, розміщення військ

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Саме від розвідників залежить успіх бойової операції. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух збройних сил, визначати сильні та слабкі сторони ворога. Надзвичайно важливим є те, що розвідка наповнює доказову базу щодо російських агресії та воєнних злочинів на території України.

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«Главком» вирішив пригадати низку відомих операції Головного управління розвідки, які мали неабиякий вплив на хід повномасштабного вторгнення РФ на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Місія «нездійсненна»

21 березня 2022 воїни ГУР МО України здійснили перший політ в оточений ворогом Маріуполь на допомогу захисникам «Азовсталі».

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Надсекретна, наднебезпечна повітряна спецоперація на екстремально низьких висотах заради порятунку наших воїнів завершилась успіхом – тоді вдалось доставити медикаменти, провіант та боєприпаси, а також евакуювати важких поранених. Політ на критично малій висоті в кілька метрів допомагав сховатися від ворожої ППО.

Ця безпрецедентна рятувальна операція почалася, коли до маріупольського гарнізону не залишалося шляхів ані сушею, ані морем. Коли в підземеллі «Азовсталі» закінчувалися боєприпаси, їжа, а десятки поранених воїнів без медикаментів та евакуації були приреченими.

Висадка ГУР у Криму

В окупованому Криму вночі 24 серпня пройшла спільна спецоперація українських розвідників за підтримки Військово-морські сили ЗСУ. Спецпідрозділи висадились на берег півострова в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

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24 серпня о 5:00 ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи.

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. Також є версії, що було чотири човни з «диверсантами».

Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру розташовані позиції для ППО.

Оборонці вступили у бій з підрозділами окупанта – противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Буданов повідомив, що спецоперація із висадкою українських розвідників у Криму була важливою, аби українці повірили у перемогу не лише на материковій частині держави, але і на півострові.

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Спецоперація «Синиця»

Спецоперація української воєнної розвідки під кодовою назвою «Синиця», під час якої вдалося «виманити» на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем, дала змогу одержати дуже важливу інформацію про авіацію противника.

Російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні гвинтокрил Мі-8. Він контактував з українською розвідкою пів року – готувався до втечі з РФ разом з повітряним судном.

Під час перемовин детально обговорювався план спецоперації. Зокрема, потрібно було вирішити, з якого саме російського аеродрому летітиме Мі-8. Врешті визначили, що летітиме з Курська. Це було зручно з двох міркувань: по-перше, близько до кордону з Україною, по-друге, не було низки інших факторів, які б заважали летіти.

Зазначимо, орієнтовна відстань від Курського аеродрому до російсько-українського кордону – близько 120 км. Приблизно стільки ж вертоліт мав пролетіти, щоб дістатись до летовища під Полтавою, де його «прийняли» українські розвідники.

Врешті розвідка та Кузьмінов розробили «коридор польоту» і 9 серпня він стартував. Розповів деталі спецоперації: рухався на наднизькій висоті, дотримувався режиму радіомовчання. Врешті, дістався до цілі, де його «благополучно зустріли».

Спецоперація «Троянський верблюд»

Українські воєнні розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою «Троянський верблюд». Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі − столиці Судану, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян. Більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі і, коли аеропорт перетворився на поле бою, українські громадяни опинилися заблоковані без їжі та води.

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Як повідомили в розвідці, тоді діяла група спецзагону в кількості менше, ніж 10 людей.

В'язниця на Херсонщині

ГУР розгромило таємну в’язницю окупантів і вивело на вільну територію її в’язнів. В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.

Нагадаємо, дату професійного свята обрали невипадково. Саме 7 вересня 1992 року тодішній президент України Леонід Кравчук підписав указ «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України». Означений день було встановлено 1 червня 2007 року.

Представлена 2016 року емблема воєнної розвідки України викликала справжнє обурення в російської влади. Адже на ній зображена сова, що пронизує територію Росії, та гасло «Sapiens dominabitur astris» («Мудрий пануватиме над зірками»). Фактично нові емблема та гасло ГУР МО України протистоїть емблемі воєнної розвідки Росії. Адже символом розвідки агресора є кажан, здобич сови, а її гасло «Вище нас – тільки зірки» прямо суперечить українському гаслу.

До слова, триває 560-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.