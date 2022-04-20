Французька сенаторка закликає до повного ембарго на газ і нафту з Росії

Відмова від російських енергоносіїв вплине і на країни Євросоюзу

Європейський Союз має запровадити повне ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії, включаючи газ, нафту та вугілля, а також запровадити заборону на співпрацю в ядерній галузі. Питання енергетичного ембарго лежить у політичній, а не технічній площині. Водночас, країни ЄС повинні розробити компенсаторні механізми для тих країн ЄС, на які відмова від енергоносіїв з РФ вплине найбільше.

Про це в коментарі Guildhall заявила член Сенату Франції, представник групи «Зелених» Мелані Фогель.

«Я думаю, що це абсолютно очевидно, що запроваджених Заходом санкцій недостатньо, інакше війну було б уже зупинено. Ми маємо переходити на новий рівень санкційного тиску – повне ембарго на нафту, газ та вугілля з Росії, а також повна заборона співпраці в ядерній сфері, оскільки саме ці позиції дозволяють фінансувати війну, дозволяють отримувати російському режиму гроші для вбивств українців. Також, як французькому сенатору, мені непросто, але треба говорити про необхідність виходу з Росії французьких компаній, таких як Total, які продовжують роботу в Росії», – заявила політик.

«Що стосується відмови від газу та нафти в ЄС, то це не технічне, а політичне питання. Так, ми щиро говоримо про те, що відмова від російських енергоносіїв вплине і на країни в Європейському Союзі, особливо на ті, які зробили себе залежними від російського газу, в тому числі й на Францію. Але це відповідальність ЄС продумати рішення і знайти вихід, сприяти тим країнам, які найбільше будуть піддані впливу в результаті відмови. Ми маємо розробити механізми прямо зараз, посилити альтернативні джерела отримання агресії та бути готовими до наступної зими. Члени ЄС повинні розділити цю відповідальність і не кидати, наприклад, Німеччину, яка дуже залежить від Росії, це не буде просто, але ми здатні і можемо це зробити», – підсумувала Мелані Фогель.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що очікує, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо Ощадбанку Росії, а також механізм нафтового ембарго проти РФ.