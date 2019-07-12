Супрун потролила Зеленського, який розкритикував її за «вишневі кісточки»



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Супрун зауважила, що очевидно, незважаючи на значний обсяг її текстів у соцмережі, «їх таки дочитують до кінця навіть в Офісі президента України та Володимир Зеленський»

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун відповіла на заяву президента Володимира Зеленського, який 11 липня, маючи на увазі очільницю МОЗ, сказав: «Для чого міністри, які угробили здоров’я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок?».

Свою відповідь президенту Супрун написала у Facebook.

«Є вишні і є черешні. Вишні, на відміну від черешні, трохи гіркуваті. Але всім відомо про «небезпечність» кісточок. Поки що не можна люструвати їх, але все ж таки є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров’я», - підкреслила очільниця МОЗу.

Вона зауважила, що очевидно, незважаючи на значний обсяг її текстів у соцмережі, «їх таки дочитують до кінця навіть в Офісі президента України та Володимир Зеленський».

«Так, наприклад, ціла нація може дізнатись, що вишневі кісточки можуть вбити. Для цього не конче ними «пуляти» в око супротивнику через трубочку. Достатньо їх розкусити», - написала Супрун.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в ефірі «1+1» заявив, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.

У відповідь Супрун написала у соцмережі, що сподівається, що Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.