У МОЗ розкритикували необізнаність Зеленського у медичній реформі



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В МОЗ у відповідь Зеленському зазначили, що виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував

МОЗ України застеріг кандидатів у президенти від поширення фейків і дезінформації

В МОЗ України заявили, що кандидат в президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю для РБК-Україна, опублікованому 18 квітня, продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я.

«МОЗ України застерігає політиків і зокрема кандидатів у президенти від поширення фейків і дезінформації, адже вони несуть велику відповідальність перед суспільством, лідером якого хочуть стати», - підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що Зеленський заявив наступне:

«І я думаю, сама Верховна Рада не знає відповіді на якісь запитання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія. Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа».

Натомість у МОЗ відповіли на звинувачення Зеленського таким чином:

Концепція змін у системі охорони здоров’я була розроблена експертами ще у 2014 році. Перед запуском трансформації системи охорони здоров’я і поданням проекту закону до Верховної Ради МОЗ України провело серію консультацій з зацікавленими сторонами (пацієнтами, медиками, керівниками медичних закладів, органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій) у всіх регіонах країни: https://bit.ly/2XmnQrQ, https://bit.ly/2v773Ns. У консультаціях, які проводилися у два етапи упродовж року, взяли участь 7,5 тисяч людей. На основі рекомендацій і зауважень було розроблено проект закону і подальший план дій втілення змін. Також з регіонами обговорювали проект концепції трансформації екстреної медичної допомоги.

Із 27,3 мільйонів пацієнтів, які обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, 70% задоволені ним, свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного наприкінці березня цього року. Це важливо, адже саме на рівні співпраці пацієнта з лікарем первинної ланки у світі вирішують близько 70% усіх проблем зі здоров’ям, у тому числі - питання підвищеної температури, недопущення станів загострення хронічних хвороб чи профілактики захворювань. Динаміка вибору свого лікаря і рівень задоволення громадян свідчать про підтримку трансформації охорони здоров’я і добре пропрацьований план змін, який реалізує нинішня команда МОЗ України у співпраці з урядом Володимира Гройсмана, місцевою владою, закладами охорони здоров’я, медиками і пацієнтами.

Виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував. Правила виклику екстреної медичної допомоги затверджені Наказом МОЗ від 1 червня 2009 року № 370. Зміни до цього нормативного акту не вносились, він є чинним на сьогодні, і саме ним керуються диспетчери швидкої допомоги, приймаючи виклики.

Трансформація системи екстреної допомоги, що впроваджується урядом Володимира Гройсмана з цього року, зосереджена на тому, щоб усі українці у критичному стані якомога швидше отримали якісну допомогу. Нині понад 70% викликів швидкої - це непрофільні випадки. Екстрена допомога досі обслуговує ці випадки, через що часто не може вчасно надати необхідну допомогу людям у критичному стані, зокрема - дітям.

Звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги. Серед невідкладних станів - стан дітей до 2 років (у тому числі підвищена температура), знепритомлення у дітей чи дорослих, ознаки серцевих нападів і інші стани, які можуть загрожувати життю.

Люди у станах, які не загрожують життю (незначне підвищення температури чи тиску без додаткових симптомів, випадки загострення хронічних хвороб тощо) також отримують необхідну допомогу. Якщо на регіональному рівні не визначений механізм надання медичної допомоги в неекстрених випадках, до таких пацієнтів виїжджають бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги протягом 1 години з моменту отримання звернення.

Нагадаємо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.