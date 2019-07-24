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    Супрун: в Україні у запій іде кожен п'ятий чоловік

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    Супрун: в Україні у запій іде кожен п'ятий чоловік

    Не існує безпечної дози алкоголю

    Статистику про шкідливі звички українців на своїй сторінці в Facebook опублікувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у середу, 24 липня.

    Згідно зі статистикою, кожен українець споживає майже 9 літрів чистого спирту на рік. При цьому 20% українських чоловіків регулярно напиваються або йдуть у запій.

    Супрун попередила, що споживання і зловживання алкоголем призводять до раку печінки, підшлункової залози і деменції. Алкоголь також може нашкодити вагітній жінці і навіть викликати пороки розвитку і алкогольний синдром її плоду.

    Уляна Супрун наголосила, що не існує безпечної дози алкоголю.

    Також в.о. міністра повідомила, що в Україні налічується в чотири рази більше чоловіків, які палять, ніж жінок. Майже 40% українців і 9% українок курять. В результаті, на 50% збільшується загальна передчасна смертність і на 60% - смертність від раку.

    Супрун зазначила, що люди помилково шукають у сигаретах заспокоєння від тривожності і депресії. Любителі сигарет частіше за інших мають психічні розлади.

    Супрун нагадала, що у випадках психічного занепокоєння треба не курити, а звертатися до лікаря первинної або спеціалізованої ланки.

    Уляна Супрун Facebook чоловік
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