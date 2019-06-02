Супрун: з 2020 року дітей не будуть приймати в дитбудинки



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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що жоден зразковий інтернатний заклад з найкращими умовами не замінить сім’ю, і уряд розпочав зміни в системі підтримки дітей, що живуть без батьків.

Про це вона написала у Facebook.

«Насправді з дітей, що живуть у таких закладах в Україні, лише 8% мають статус дітей-сиріт. У решти є мама або тато, або обидва з батьків, які опинилися в скрутному становищі та не можуть виховувати дитину», - підкреслила Супрун.

За її словами, щоб ці діти зростали у своїй сім’ї, «шукаємо способи допомогти таким сім’ям».

«Торік ми підготували проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про центри реабілітації та паліативної допомоги дітям». За ним передбачено трансформацію будинків дитини в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги», - зауважила в.о. міністра.

За її словами, передбачається, що до 2020 року будинки дитини будуть працювати у звичному режимі. Паралельно проводитиметься необхідна підготовка — щоб усіх дітей, від яких відмовилися батьки, влаштувати у сім’ї.

Супрун зазначила, що з 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. «Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї», - повідомила вона.

Урядовець наголосила, що до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Кількість місць в центрах буде створена відповідно до потреб громади.

Водночас, за її словами, у новостворених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу.

Вона уточнила, що центр також може надавати послуги з респісу — тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю. Допомогу дітям надаватимуть в обов’язковій присутності батьків або людей, які їх замінюють. На інтернати ці заклади не перетворяться.

«Паліативна допомога і реабілітація увійшли в «зелений перелік» - гарантований державою пакет послуг, за який платитиме Національна служба здоров’я України. Ці послуги для громадян будуть безоплатні», - додала в. о. міністра.

Водночас вона зауважила, що всі ці зміни не означають, що діти з дитячих будинків залишаться без житла. «Ми прагнемо, щоби діти, які зараз живуть у них, були влаштовані в хороші сім’ї або ж могли рости в умовах, наближених до сімейних», - уточнила Супрун.

Вона додала, що як альтернатива дитячим будинкам існує практика патронатної сім’ї (тимчасової).

«Наразі в країні не вистачає патронатних сімей. Кожна дитина, батьки якої не можуть з певних причин забрати її додому і налагоджують своє життя, має перебувати не в інтернаті, а в патронатній сім'ї. Місцеві департаменти охорони здоров’я та управління соцзахисту мають активно займатися впровадженням цих змін», - переконана в.о. міністра.

Раніше Супрун пояснила, чому в українських лікарнях досі все погано.