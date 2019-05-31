«Нафіг ця реформа?» Супрун пояснила, чому в українських лікарнях досі все погано



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Очільниця Міністерства охорони здоров'я виступила на львівському форумі і розповіла, коли запрацює медреформа

Супрун заявила, що медична реформа поки не дійшла до лікарень

Медична реформа в Україні йде повільно, тому що багато чиновників звикли, що їх спонукають. Про це 31 травня розповіла глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на Lviv Media Forum, повідомляє «Сегодня».

За її словами, часом для пришвидшення медреформи високопоставлених чиновників потрібно «бити батогом».

«Потрібно іноді не морквиною, а батогом «спілкуватися» з нашими високопосадовцями, щоб вони прискорилися. Але вже якщо це йде, якщо реформа позитивна - потрібно змінити тактику. Потрібно не бити, а допомагати», - заявила Супрун.

Вона підкреслила, що в МОЗ хочуть повернути довіру громадян до державної системи управління, але для цього потрібна підтримка українців, замість критики. За словами Супрун, у ЗМІ підміняють причини і слідства, що також призводить до проблем.

«У лікарнях реформа ще не розпочалася. І коли ви показуєте, що лікарнях усе погано і «нафіг ця реформа?», - вона туди ще не дійшла. Це є причиною, чому ми робимо реформу, а не результатом наших реформ. Цій причині - 28 років незалежності і ще 70 років до того, коли руйнувалася українська медицина», - емоційно заявила Супрун.

Вона додала, що намагається відновити українську медицину, але на це потрібен час, оскільки за рік це зробити неможливо.