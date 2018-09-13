Супрун заявила про небезпеку самолікування за допомогою Google



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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Супрун зазначила, що статті на медичну тематику в мережі часто суб’єктивні й односторонні

Самостійний пошук інформації про хворобу або про свої симптоми в інтернеті є небезпечним для здоров’я, оскільки статті на медичну тематику в мережі часто суб’єктивні й односторонні.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у своєму Facebook, попередивши українців про небезпеку самолікування за допомогою Google.

«Траплялася з вами ситуація, коли, начитавшись в інтернеті інформації про хвороби, у вас проявлялися її симптоми? Або ж навпаки – при появі якогось симптому ви відразу Google, щоб пошукати, чим ви захворіли і як вилікувати хворобу?» – запитала міністр.

За її словами, часто люди, які шукають в інтернеті вирішення проблеми, неправильно трактують нормальні або помірні симптоми як прояв серйозного захворювання. Через це виникає надмірна тривожність і небезпека лікування хвороби, якої насправді не існує.

«Такий самостійний пошук інформації щодо здоров’я може бути небезпечний ще тим, що люди не тільки читають і поширюють знайдену інформацію, але й вирішують самостійно лікуватися без порад чи обговорення з лікарем», – написала Супрун.

Вона порадила користуватися авторитетними ресурсами.

«Шукайте в тексті посилання на наукові дослідження і перевірені джерела. Якщо ви знайшли якусь інформацію – завжди консультуйтеся з приводу цього з професіоналом», – підсумувала вона.