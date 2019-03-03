Супрун заявила, що антибіотики можна приймати разом з алкоголем



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Супрун розвінчала п'ять найпопулярніших міфів про алкоголь

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала п'ять найпопулярніших міфів про алкоголь.

Відповідний пост опублікований на сторінці чиновниці в Facebook.

Для початку очільниця МОЗ звернула увагу українців на зігріваючі властивості алкогольних напоїв.

«Вже начебто на вулиці і не мороз, але деякі все ще зігріваються за допомогою спиртного. Якщо коротко - алкоголь не зігріває, - зазначила вона, а потім пояснила, що все зовсім навпаки. - Алкоголь розширює судини на поверхні тіла, а приплив крові викликає відчуття тепла. Проте внутрішні органи в цей час тепло втрачають..., а загальна температура тіла знижується»

Також, за словами Супрун, міфом є почуття самоконтролю в стані алкогольного сп'яніння.

«Факт в тому, що будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризик потрапити в аварію. Тому в жодному разі не сідайте за кермо, навіть якщо випили дуже мало», - підкреслила вона.

Крім того, в. о. міністра пояснила, чому не варто вірити в те, що алкогольні напої мають лікувальні властивості.

«Пити чи в будь-якому іншому вигляді вживати алкоголь для профілактики або лікування хвороб - нерозумно. Всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями», - зазначила вона.

Супрун також стверджує, що міфом є переконання, що антибіотики не можна поєднувати зі спиртним.

«Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю не сумісний тільки з деякими антибіотиками», - підкреслює вона, хоча в водночас і не рекомендує українцям пити алкоголь разом із ліками.

Наостанок чиновниця додала, що безпечної дози алкоголю не існує.

«Це один з найбільших світових медичних міфів, з яким досі сперечаються вчені. У будь-якому випадку, вживаючи алкоголь ви ризикуєте своїм здоров'ям», - пояснила вона і закликала зменшувати споживання спиртного до повної відмови.