Сурков вважає, що Росія буде державою Путіна, навіть після його смерті



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Радник Путіна Владислав Сурков

Путінський радник Владислав Сурков вважає, що велика політична машина Путіна тільки набирає обертів

Помічник президента РФ Владислав Сурков вважає, що велика політична машина Путіна тільки набирає обертів і налаштовується на довгу, важку і цікаву роботу. Про це він написав у статті «Долгое государство Путина», опублікованій у «Независимой газете».

«Вихід її (Росії) на повну потужність далеко попереду, так що і через багато років Росія все ще буде державою Путіна, подібно до того як сучасна Франція досі називає себе П'ятої республікою де Голля, Туреччина (при тому, що при владі там зараз антікемалісти), як і раніше, спирається на ідеологію «Шести стріл» Ататюрка, а Сполучені Штати і понині звертаються до образів і цінностей напівлегендарних «батьків-засновників», - пише радник Путіна.

Він наголошує, що «велика політична машина Путіна» буде визначати обличчя Росії на найближче століття.

«Необхідне усвідомлення, осмислення і опис путінської системи владарювання і взагалі всього комплексу ідей і вимірювань путінізму як ідеології майбутнього. Саме майбутнього, оскільки справжній Путін, який не є путіністом, так само, як, наприклад, Маркс не є марксистом і не факт, що погодився б їм бути, якби дізнався, що це таке. Але це потрібно зробити для всіх, хто не Путін, а хотів би бути, як він. Для можливості трансляції його методів і підходів в майбутні часи», - зазначає Сурков.

Путінський радник висловлює сподівання, що Росія у новому столітті не зламається. «Буде діяти на власний розсуд, отримувати і утримувати призові місця у вищій лізі геополітичної боротьби. З цим рано чи пізно доведеться змиритися всім тим, хто вимагає, щоб Росія «змінила поведінку». Адже це тільки здається, що вибір у них є», − резюмує Сурков.

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