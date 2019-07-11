«Світ почув правду»: Філарет пояснив своє інтерв’ю російським пропагандистам



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Главком

Патріарх зауважив, що, можливо, він «помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу»

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет стверджує, що не знав, що його інтерв’ю пропагандистському каналу «Росія24» викличе таку негативну реакцію у суспільстві. За словами Філарета, якби він це передбачив, він би, ймовірно, відмовився від інтерв’ю.

Про це Філарет заявив у інтерв’ю «Громадському».

«Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу. Бо я і українським каналам даю інтерв’ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в переважній більшості направлені на знищення Київського патріархату. Тому до цієї всієї інформації треба підходити з цих позицій - підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, чи не підтримують», - заявив патріарх.

Філарет також зауважив, що «цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву».

«Він не підтримує, але він не перекрутив те, що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав», - наголосив Філарет.

Водночас, патріарх зауважив, що, можливо, він «помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу».

Нагадаємо, що російський пропагандистський телеканал «Росія24» зняв репортаж «Нічого святого» про ситуацію з українськими церквами. У ньому росіяни використали інтерв’ю з почесним патріархом Православної церкви України Філаретом (Денисенком).

Згодом у ПЦУ прокоментували інтерв’ю Філарета каналу «Росія 24», заявивши, що хвороба змінила патріарха невпізнанно.

До слова, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.