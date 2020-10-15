  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виробництво курятини в Європі. Компанія українського олігарха Косюка посіла друге місце

    • Розсилка
    МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини - Виробництво курятини в Європі. Компанія українського олігарха Косюка посіла друге місце
    МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини

    Першу сходинку рейтингу посідає французька компанія LDC, а з третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини

    Агроіндустріальний холдинг МХП посідає другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі. Про це йдеться у рейтингу видання WattPoultry, яке досліджує світовий ринок виробництва, переробки та продажу продукції птахівництва, повідомляє пресслужба МХП.

    Видання проаналізувало діяльність понад 330 компаній-виробників м’яса птиці з усього світу.

    Відповідно до опублікованого рейтингу, український агроіндустріальний холдинг МХП визнано другим за обсягами виробником курятини в Європі.

    Зазначається, що першу сходинку рейтингу посідає французька компанія LDC, а з третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини.

    МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини.

    «Україна може бути і є конкурентною на світових ринках. Доведено МХП. Успішний український бізнес є успішним і у світі. Це підтверджується незалежними міжнародними виданнями, а найголовніше — довірою мільйонів споживачів нашої продукції у світі. МХП і надалі працюватиме на розвиток національної економіки та успішно представлятиме Україну на міжнародних ринках», — прокоментував дані рейтингу Юрій Косюк, засновник та голова правління МХП.

    Нагадаємо, що Україна збільшила експорт курятини до Євросоюзу майже на 20%.

    експорт Європа бізнес ринок продукти Україна Юрій Косюк м'ясо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies