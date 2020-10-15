Виробництво курятини в Європі. Компанія українського олігарха Косюка посіла друге місце



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МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини

Першу сходинку рейтингу посідає французька компанія LDC, а з третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини

Агроіндустріальний холдинг МХП посідає другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі. Про це йдеться у рейтингу видання WattPoultry, яке досліджує світовий ринок виробництва, переробки та продажу продукції птахівництва, повідомляє пресслужба МХП.

Видання проаналізувало діяльність понад 330 компаній-виробників м’яса птиці з усього світу.

Відповідно до опублікованого рейтингу, український агроіндустріальний холдинг МХП визнано другим за обсягами виробником курятини в Європі.

Зазначається, що першу сходинку рейтингу посідає французька компанія LDC, а з третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини.

МХП також посів 14-те місце серед провідних світових компаній-виробників курятини.

«Україна може бути і є конкурентною на світових ринках. Доведено МХП. Успішний український бізнес є успішним і у світі. Це підтверджується незалежними міжнародними виданнями, а найголовніше — довірою мільйонів споживачів нашої продукції у світі. МХП і надалі працюватиме на розвиток національної економіки та успішно представлятиме Україну на міжнародних ринках», — прокоментував дані рейтингу Юрій Косюк, засновник та голова правління МХП.

Нагадаємо, що Україна збільшила експорт курятини до Євросоюзу майже на 20%.