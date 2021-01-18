На Житомирщині збудують завод веганського м'яса

Нідерландські інвестори хочуть побудувати завод, який вироблятиме замінники м'яса

На Житомирщині інвестори з Нідерландів збудують завод, який виготовлятиме веганське м'ясо. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Нідерландський інвестор має намір створити у Баранівському районі нове виробництво веганського м’яса. Навесні цього року розпочнеться реєстрація відповідного товариства. Крім того, ведуться перемовини з нідерландським інвестором щодо будівництва біоетанолового заводу у Попільнянському районі», – написав він.

За його словами, загалом, завдяки бізнесу в області було створено понад 10 тисяч робочих місць.

«Це свідчить про те, що інвестори зацікавлені у розміщенні своїх підприємств, представництв великих концернів на території Житомирщини. Можу твердо сказати, що як і у 2020-му у новому році ми будемо прагнути і надалі ефективно співпрацювати з бізнесом: супроводжувати та підтримувати вже діючих інвесторів та активно допомагати тим, хто бажає пов’язати свій бізнес з нашою областю, легально та відповідально працювати задля розвитку Житомирщини», – додав очільник ОДА.

Нагадаємо, що українські розробники запустили виробництво рослинного м'яса.