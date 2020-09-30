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    Українські розробники запустили виробництво рослинного м'яса

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    За словами Черухи, починаючи з 2018 року, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн та протестували сотні рецептур фаршу - Українські розробники запустили виробництво рослинного м'яса
    За словами Черухи, починаючи з 2018 року, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн та протестували сотні рецептур фаршу

    В основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають екстракти з неактивних дріжджів, а для м'ясного присмаку додають мінерали грибів коджі

    Українські розробники Eat me at після двох років запустили виробництво м'яса з рослин, основою якого є текстурований білок. Про це пише Економічна правда.

    За інформацією видання, засновником виробництва є Андрій Черуха, який також є засновником магазину вишиванок Etnodim.

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    За словами Черухи, починаючи з 2018 року, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн та протестували сотні рецептур фаршу.

    Зазначається, що в основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають екстракти з неактивних дріжджів, а для м'ясного присмаку додають мінерали грибів коджі.

    Як зазначається на сайті Eat Me At, упаковка рослинного м'яса вагою 360 гр коштуватиме 160 грн.

    У складі м'яса зазначені вода питна, ізолят соєвого білка, олія соняшникова рафінована, олія кокосова, білок картопляний, метилцелюлоза, екстракти дріжджові, сік буряковий концентрований, барвник цукровий колер, сіль кухонна, натуральні ароматизатори.

    продукти Україна рослини м'ясо
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