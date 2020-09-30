Українські розробники запустили виробництво рослинного м'яса



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За словами Черухи, починаючи з 2018 року, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн та протестували сотні рецептур фаршу

В основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають екстракти з неактивних дріжджів, а для м'ясного присмаку додають мінерали грибів коджі

Українські розробники Eat me at після двох років запустили виробництво м'яса з рослин, основою якого є текстурований білок. Про це пише Економічна правда.

За інформацією видання, засновником виробництва є Андрій Черуха, який також є засновником магазину вишиванок Etnodim.

За словами Черухи, починаючи з 2018 року, команда проєкту познайомилася з десятками технологів із різних країн та протестували сотні рецептур фаршу.

Зазначається, що в основі продукту текстурований соєвий білок, за смак відповідають екстракти з неактивних дріжджів, а для м'ясного присмаку додають мінерали грибів коджі.

Як зазначається на сайті Eat Me At, упаковка рослинного м'яса вагою 360 гр коштуватиме 160 грн.

У складі м'яса зазначені вода питна, ізолят соєвого білка, олія соняшникова рафінована, олія кокосова, білок картопляний, метилцелюлоза, екстракти дріжджові, сік буряковий концентрований, барвник цукровий колер, сіль кухонна, натуральні ароматизатори.