Світовий банк прогнозує стабільне зростання економіки в Україні до 2020 року

У 2018 та 2019 роках прогнозується зростання української економіки на рівні 3,5% і 4,0% відповідно

Світовий банк прогнозує стале зростання економіки України – до 2,0% за підсумками 2017 року зі збільшенням цього показника до 4,0% протягом наступних трьох років. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки». Так, у розділі прогнозів економічного зростання у країнах Європи й



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Світовий банк

У 2018 та 2019 роках прогнозується зростання української економіки на рівні 3,5% і 4,0% відповідно

Світовий банк прогнозує стале зростання економіки України – до 2,0% за підсумками 2017 року зі збільшенням цього показника до 4,0% протягом наступних трьох років.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки».

Так, у розділі прогнозів економічного зростання у країнах Європи й Центральної Азії зазначається, що зростання в Україні за підсумками 2017-го року очікувалося на рівні 2,0%. Водночас, у 2018 й 2019 роках прогнозується зростання української економіки на рівні 3,5% і 4,0% відповідно. Прогноз на 2020 рік також становить 4,0%.

При цьому, оцінки по Україні не змінилися в порівнянні з попереднім оглядом Світового банку, що вийшов у червні 2017 року – за виключенням додавання прогнозу на 2020 рік.

Тим часом відзначається, що в цілому по регіону Європи й Центральної Азії темпи економічного зростання «перевищили очікування» й досягли в 2017 році 3,7%, тоді як у попередньому році вони становили лише 1,7%.

«Ці успіхи були досягнуті після трьох років вкрай повільного зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 році», - зазначається в документі.

Натомість, зауважується далі, «геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії або загострення її відносин з Європейським Союзом можуть стримати міжнародних інвесторів і негативно відобразитися на темпах економічного зростання у регіоні».

Раніше виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час конференції у прес-центрі «Главкома» заявив, що головним викликом для України у 2018 році стане погашення боргу.

Джерело: Укрінформ