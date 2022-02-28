Найбільший виробник вантажівок у світі призупинив співробітництво з «Камазом»

Антиросійські санкції сильно б’ють по країні-агресору

Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck вирішив припинити співпрацю з «Камазом». Російська компанія потрапила під нову хвилю санкцій через напад Росії на Україну, повідомляє Financial Times.

Daimler Truck заявив, що ухвалив рішення «негайно призупинити всю свою ділову діяльність у Росії», пише FT. Як зазначає видання, таке рішення ухвалено, навіть незважаючи на те, що партнерство з «Камазом» не було пов'язане із виробництвом військової техніки, а обмежувалося лише виробництвом цивільних автомобілів. На спільному російському підприємстві двох компаній виготовляються вантажівки та кабіни Mercedes.

Нагадаємо, 26 лютого «Камаз» потрапив під санкції Євросоюзу. 28 лютого гендиректор компанії Сергій Когогін опублікував відеозвернення, в якому заявив, що у Камазі погодили план дій з урядом і мають намір продовжувати співпрацю і виконувати всі взяті на себе зобов'язання, повідомляє «Інтерфакс».

Нові санкції проти російських компаній, банків та чиновників було введено у відповідь на початок військової операції в Україні. Про проведення операції президент Володимир Путін оголосив 24 лютого. Україна у відповідь на це розірвала дипломатичні відносини з Росією та запровадила військовий стан.

Як відомо, у понеділок 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону відбуваються перші з початку повномасштабної війни переговори між Україною і Росією.