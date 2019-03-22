SWIFT допоможе Нацбанку розвивати платіжну інфраструктуру в Україні



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SWIFT - це міжнародна міжбанківська система обміну банківською інформацією та здійснення грошових переказів між банками з різних країн світу

SWIFT працюватиме над запровадженням в Україні міжнародних стандартів платіжних систем

Національний банк України домовився з міжнародною системою банківських переказів SWIFT про удосконалення платіжного ринку в Україні.

Як повідомляється на сайті НБУ, SWIFT працюватиме над запровадженням в Україні міжнародних стандартів платіжних систем ISO 20022.

«Метою цього проекту є модернізація фінансової інфраструктури України та покращення конкурентоспроможності нашої країни та її інтеграції зі світовими ринками», - повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Холод.

Очікується, що після проведення удосконалення платіжного ринку України полегшаться міжнародні грошові перекази, підвищиться якість обслуговування клієнтів та рівень автоматизації платежів.

«Партнерство із SWIFT у цьому напрямі є важливим та допоможе забезпечити сумісність роботи української платіжної інфраструктури із транскордонною та підвищити цілісність, швидкість та ефективність обробки платежів», - додав Холод.

Як відомо, система SWIFT - це міжнародна міжбанківська система обміну банківською інформацією та здійснення грошових переказів між банками з різних країн світу.

До слова, в Україні зафіксоване максимальне зростання ВВП за останні сім років.