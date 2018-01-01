Українцям пояснили, як видаватимуть посвідчення водія
- Сьогодні, 04:28
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Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки
Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Якщо таких порушень було не більше двох – громадянин обмінює «тимчасове» посвідчення водія на постійне.
У разі, якщо такі порушення були – громадянин обмінює на постійне посвідчення водія, після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.
Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.
Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.
Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.