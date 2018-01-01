  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українцям пояснили, як видаватимуть посвідчення водія

    Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки
    Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Якщо таких порушень було не
    • Сьогодні, 04:28
    • Розсилка

    Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки

    Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    Якщо таких порушень було не більше двох – громадянин обмінює «тимчасове» посвідчення водія на постійне.

    У разі, якщо такі порушення були – громадянин обмінює на постійне посвідчення водія, після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

    Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

    Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

    Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год. 

    МВС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ