Українцям пояснили, як видаватимуть посвідчення водія

Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки

Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Якщо таких порушень було не



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Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки

Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Якщо таких порушень було не більше двох – громадянин обмінює «тимчасове» посвідчення водія на постійне.

У разі, якщо такі порушення були – громадянин обмінює на постійне посвідчення водія, після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.