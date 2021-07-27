Табу на сайти Навального. Художник висміяв страх перед опозиціонером у Росії (фото)

Митець намалював пузатих персонажів, які уособлюють Генпрокуратуру та Роскомнадзор

На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії з 26 липня Роскомнадзор обмежив доступ відразу до 49 сайтів, пов'язаних з командою політика Олексія Навального.

На інформаційні ресурси наклали «табу» через те, що вони пов’язані з функціонуванням організацій «Фонд боротьби з корупцією» (визнаний «іноагентом» і екстремістською організацією, суд ухвалив рішення про його заборону), «Фонд захисту прав громадян» (визнаний «іноагентом» і екстремістською організацією, суд ухвалив рішення про його заборону) і громадського руху «Штаби Навального» (визнано екстремістською організацією і заборонено).

Куди в інтернеті заходити не треба, тепер точно знає художник Сергій Йолкін, який створив нову карикатуру, що відображає справжнє обличчя режиму. Митець намалював пузатих персонажів, що уособлюють Генрокуратуру та Роскомнадзор. Вони розводять руками та закликають не заходити та не дивитися сайти Навального.

Додамо, що художник Сергій Йолкін створив нову роботу про те, як влада вирішує питання з небажанням росіян вакцинуватися.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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