Таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео)

Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів

Бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Кореспондент Al Jazeera повідомив, що в Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

Також «Талібан» проголосив «повну незалежність» Афганістану.

Як відомо, 30 серпня в Пентагоні заявили про закінчення евакуації американських військовослужбовців з Афганістану.

Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.