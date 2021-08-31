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    Таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео)

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    В Кабулі &laquo;весь горизонт був освітлений чергами пострілів&raquo; - Таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео)

    В Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів»

    Скріншот з відео

    Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів

    Бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Кореспондент Al Jazeera повідомив, що в Кабулі «весь горизонт був освітлений чергами пострілів».

    Також «Талібан» проголосив «повну незалежність» Афганістану.

    Як відомо, 30 серпня в Пентагоні заявили про закінчення евакуації американських військовослужбовців з Афганістану.

    Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

    Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.

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    Теги: США Афганістан військові Талібан стрілянина
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    Таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео)