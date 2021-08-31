Помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі

Терорист Амін Аль Хак приїхав у своє рідне місто в провінції Нангархар

Пентагон відмовився коментувати інформацію про повернення терориста «Аль-Каїди» до Афганістану

Амін Аль Хак – помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена – повернувся до Афганістану після 20 років вигнання. Він приїхав у своє рідне місто в провінції Нангархар, повідомляє Daily Mail.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021

Зазначається, що Аль Хак був головним постачальником зброї для «Аль-Каїди» і керівником особистої охорони бен Ладена під час перебування в печерному місті моджахедів Тора-Бора.

Наразі Пентагон відмовився коментувати інформацію про повернення терориста «Аль-Каїди» до Афганістану.

Аль Хак був затриманий Пакистаном у 2008 році, але у 2011 році його звільнили, приблизно через пів року після вбивства бен Ладена.

До слова, таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео).

Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.