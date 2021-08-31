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    Помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі

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    Терорист&nbsp;Амін Аль Хак приїхав&nbsp;у&nbsp;своє&nbsp;рідне місто в провінції Нангархар - Помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі
    Терорист Амін Аль Хак приїхав у своє рідне місто в провінції Нангархар
    Скріншот з відео

    Пентагон відмовився коментувати інформацію про повернення терориста «Аль-Каїди» до Афганістану

    Амін Аль Хак – помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена – повернувся до Афганістану після 20 років вигнання. Він приїхав у своє рідне місто в провінції Нангархар, повідомляє Daily Mail.

    Зазначається, що Аль Хак був головним постачальником зброї для «Аль-Каїди» і керівником особистої охорони бен Ладена під час перебування в печерному місті моджахедів Тора-Бора.

    Наразі Пентагон відмовився коментувати інформацію про повернення терориста «Аль-Каїди» до Афганістану.

    Аль Хак був затриманий Пакистаном у 2008 році, але у 2011 році його звільнили, приблизно через пів року після вбивства бен Ладена.

    До слова, таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео).

    Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

    Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.

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    Теги: Афганістан тероризм Пентагон
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    Помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі