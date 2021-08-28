Усі бажаючі покинути Афганістан українці, евакуйовані – Єрмак

Андрій Єрмак наголосив, що Україна надала допомогу в евакуації не лише своїм громадянам, а вивезла з Афганістану громадян низки інших країн

Україна вивезла з Афганістану всіх українців та іноземних громадян, які звернулися за допомогою до МЗС України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, інформує Інтерфакс.Україна.

«На сьогодні, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі... ми вже всіх евакуювали», – заявив Єрмак журналістам в аеропорту «Бориспіль» у суботу.

Також глава ОП зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами.

«Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших місцях Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, всі наші дипломатичні контакти, тому – якщо хтось буде ще знайдений, то операція з евакуації наших громадян буде продовжена», – додав він.

Єрмак також подякував співробітникам Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони України та країн-партнерів, зокрема, США і Катару за сприяння в евакуації людей.

Крім того, за словами Єрмака, «серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти провідних ЗМІ (The Wall Street Journal), Global Mail, а також представники ООН і громадяни інших держав».

«Україна не залишає в біді не лише своїх громадян, але й громадян інших держав», - сказав він.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.