Усі бажаючі покинути Афганістан українці, евакуйовані – Єрмак
Україна вивезла з Афганістану всіх українців та іноземних громадян, які звернулися за допомогою до МЗС України
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, інформує Інтерфакс.Україна.
«На сьогодні, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі... ми вже всіх евакуювали», – заявив Єрмак журналістам в аеропорту «Бориспіль» у суботу.
Також глава ОП зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами.
«Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших місцях Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, всі наші дипломатичні контакти, тому – якщо хтось буде ще знайдений, то операція з евакуації наших громадян буде продовжена», – додав він.
Єрмак також подякував співробітникам Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони України та країн-партнерів, зокрема, США і Катару за сприяння в евакуації людей.
Крім того, за словами Єрмака, «серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти провідних ЗМІ (The Wall Street Journal), Global Mail, а також представники ООН і громадяни інших держав».
«Україна не залишає в біді не лише своїх громадян, але й громадян інших держав», - сказав він.
До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.
Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.
До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.
23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.
Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.