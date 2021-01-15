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    Тарифні протести. На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу (відео)

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    <span>Акція триває у межах всеукраїнського мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги</span> - Тарифні протести. На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу (відео)
    Акція триває у межах всеукраїнського мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги
    Фото: СТОП ТАРИФНИЙ ГЕНОЦИД!

    Незадоволені громадяни перекрили дороги на в’їзді в місто

    Сьогодні, 15 січня, жителі Орєхова перекрили трасу «Запоріжжя-Маріуполь» у районі місцевого автовокзалу в знак протесту проти підвищення цін на комунальні послуги. Відповідне відео опублікував у Facebook огранізатор акції Олексій Плохой.

    Так, незадоволені владою громадяни перекрили дороги на в’їзді в місто. Попередньо відомо, що акція триватиме годину. 

    Мирна акція відбувається у межах всеукраїнського мітингу єдності проти підвищення цін на комунальні послуги. У Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ. 

    Нагадаємо, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

    Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.

    Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?
    Теги: Запоріжжя газ тарифи акція комуналка протест
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