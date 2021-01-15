Тарифні протести. На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу (відео)
Незадоволені громадяни перекрили дороги на в’їзді в місто
Сьогодні, 15 січня, жителі Орєхова перекрили трасу «Запоріжжя-Маріуполь» у районі місцевого автовокзалу в знак протесту проти підвищення цін на комунальні послуги. Відповідне відео опублікував у Facebook огранізатор акції Олексій Плохой.
Так, незадоволені владою громадяни перекрили дороги на в’їзді в місто. Попередньо відомо, що акція триватиме годину.
Мирна акція відбувається у межах всеукраїнського мітингу єдності проти підвищення цін на комунальні послуги. У Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ.
Нагадаємо, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.
Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.