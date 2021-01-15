Нові тарифи затвердять 19 січня: сума платіжок зменшиться на 500–800 грн
Завершилася онлайн-нарада народних депутатів з представниками Кабінету міністрів та НКРЕКП
Постанова Кабінету міністрів України по тарифах буде прийнята 15 або 18 січня, а нові тарифи буде затверджено 19 січня.
Про це повідомила народний депутат Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.
Гришина повідомила, що відбулась онлайн зустріч фракції з Прем'єр–міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренком, головою Антимонопольного комітету Ольгою Піщанською, головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів.
«Отже, газ – максимальна ціна по Україні – 6,99. Тариф на розподіл – максимум 1,79 грн. Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз», – написала Гришина.
За словами нардепа, загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500–800 грн.
«Постанова КМУ по тарифах буде прийнята 15 або 18 січня! Рішення НКРЕКП – проект вже на сайті. Нові тарифи буде затверджено 19 січня», – резюмувала Гришина.
Нагадаємо, що з початку місяця по всій території України тривають акції протесту проти тарифів на газ. У Києві до цього часу не протестували.
У середу, 13 січня, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.