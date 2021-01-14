«Це слуги не нашого народу». В Ужгороді протестували проти тарифів на газ (відео)

Протестувальники намагалися прорватися в ОДА

В Ужгороді під ОДА протестували проти нових тарифів на газ. Протестувальники вимагали від голови ОДА Анатолія Полоскова вийти до них. Люди намагались зайти всередину будівлі, однак їх не впустили, пише Закарпаття онлайн.

Опісля цього голова облдержадміністрації та голова облради Олексій Петров вийшли до протестувальників. Від них вимагали скликати позачергову сесію обласної ради. За словами Олексія Петрова, засідання сесії можуть провести щонайшвидше через день – у п'ятницю або в понеділок.

Також мітингувальники вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку. А ще людей цікавило, що буде далі з тарифом на електроенергію.

Протестувальники у газовій проблемі звинувачували «нові обличчя», зокрема партію «Слуга народу».

Нагадаємо, 11 січня проти підвищення тарифів на акцію протесту вийшли жителя Хуста, наступного дня протестували виноградівці.

Як відповідь на ці протести, депутати Виноградівської міськради на позачерговій сесії скерували звернення до центральної влади прохання про зниження тарифів. Також мукачівські депутати вимагали від Кабміну зниження тарифів на газ та електроенергію.

У четвер, 14 січня, у Полтаві протестували проти підвищення тарифів. Також на Прикарпатті знову перекривали дороги.

Газорозподільна компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року.