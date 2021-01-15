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    Негода не зупинила тарифні протести. На Полтавщині люди перекрили трасу (фото)

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     Полтавщина активно виступає високих проти тарифів на газ
    Фото: Ігор Мосійчук/Facebook

    Люди не задоволені зниженням тарифів, яке запропонувала влада

    У п’ятницю, 15 січня, у Лубнах почалася акція протесту проти високих тарифів на газ. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За його словами, люди не задоволені нібито зниженням тарифів, яке запропонувала влада.

    Полтавчани перекрили трасу Київ-Харків під Лубнами. «Вони вимагають повернення тарифів на газ і електроенергію та розподілення газу до попереднього рівня, а також позбавлення ліцензії «Лубнигаз» і повернення на баланс громади газотранспортних мереж», – написав Мосійчук.

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    Негода не зупинила тарифні протести. На Полтавщині люди перекрили трасу (фото)
    Негода не зупинила тарифні протести. На Полтавщині люди перекрили трасу (фото)
    Негода не зупинила тарифні протести. На Полтавщині люди перекрили трасу (фото)
    Фото: Ігор Мосійчук/Facebook

    У четвер, 14 січня, клієнти місцевого оператора газорозподільної мережі АТ «Лубнигаз» отримали нові платіжки. Соцмережі були збурені сумами за газ та розподіл блакитного палива. 

    Нагадаємо, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

    Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.

    Із початку місяця по всій території України тривають акції протесту проти тарифів на газ. Особливо активними є жителі Полтавщини. 

    Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?
    Теги: Полтава газ комуналка протест
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