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    Telegram повідомив про потужну хакерську атаку

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    Telegram повідомив про потужну хакерську атаку

    Користувачі Telegram в Америці та інших країнах можуть мати проблеми із з'єднанням

    Месенджер Telegram зіткнувся з хакерською атакою, це може привести до проблем з підключенням у користувачів.

    Про це 12 червня повідомляється в офіційному Твіттері компанії.

    «Наразі ми відчуваємо потужну атаку DDoS, користувачі Telegram в Америці та деякі користувачі з інших країн можуть мати проблеми із з'єднанням», - заявили в компанії.

    Зловмисники атакували сервери компанії, намагаючись перевантажити їх (DDoS-атака). Це не повинно привести до витоку особистих даних користувачів, нагадують в компанії.

    Сайт DownDetector, що відслідковує збої в роботі інтернет-сервісів, відзначає проблеми з Telegram в Бразилії і США. Напередодні проблеми були в Росії і на Близькому Сході.

    Як зазначається, в Росії месенджер Telegram з минулого року офіційно заблокований після того, як його керівництво відмовилося передати ФСБ ключі шифрування листування користувачів. При цьому у переважної більшості користувачів Telegram в Росії, як і раніше, працює, месенджером користуються  чиновники, прокремлівські журналісти, громадські діячі і держслужбовці.

    Джерело: Радио Свобода

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