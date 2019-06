Telegram повідомив про потужну хакерську атаку

Користувачі Telegram в Америці та інших країнах можуть мати проблеми із з'єднанням

Месенджер Telegram зіткнувся з хакерською атакою, це може привести до проблем з підключенням у користувачів.

Про це 12 червня повідомляється в офіційному Твіттері компанії.

«Наразі ми відчуваємо потужну атаку DDoS, користувачі Telegram в Америці та деякі користувачі з інших країн можуть мати проблеми із з'єднанням», - заявили в компанії.

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues.