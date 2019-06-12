Telegram повідомив про потужну хакерську атаку



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Користувачі Telegram в Америці та інших країнах можуть мати проблеми із з'єднанням

Месенджер Telegram зіткнувся з хакерською атакою, це може привести до проблем з підключенням у користувачів.

Про це 12 червня повідомляється в офіційному Твіттері компанії.

«Наразі ми відчуваємо потужну атаку DDoS, користувачі Telegram в Америці та деякі користувачі з інших країн можуть мати проблеми із з'єднанням», - заявили в компанії.

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues. — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.

Зловмисники атакували сервери компанії, намагаючись перевантажити їх (DDoS-атака). Це не повинно привести до витоку особистих даних користувачів, нагадують в компанії.

Сайт DownDetector, що відслідковує збої в роботі інтернет-сервісів, відзначає проблеми з Telegram в Бразилії і США. Напередодні проблеми були в Росії і на Близькому Сході.

Як зазначається, в Росії месенджер Telegram з минулого року офіційно заблокований після того, як його керівництво відмовилося передати ФСБ ключі шифрування листування користувачів. При цьому у переважної більшості користувачів Telegram в Росії, як і раніше, працює, месенджером користуються чиновники, прокремлівські журналісти, громадські діячі і держслужбовці.

Джерело: Радио Свобода