ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС

МЗС наголошує, що закон про заборону УПЦ МП є необхідним у демократичному суспільстві

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення ООН в нібито обмеженні Україною релігійних свобод. Про це йдеться у заяві МЗС.

«Вкотре наголошуємо, що згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України», – йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. До того ж держава-агресорка через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють:

«У цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності».

Міністерство зауважує, що закон про заборону УПЦ МП є необхідним у демократичному суспільстві, передбачає демократичну процедуру, в якій останнє слово належить суду; є найменш обтяжливим, оскільки не накладає тягаря на совість вірян, а лише виводить їх з-під тиску російської православної церкви.

«Нагадуємо ООН, що саме Росія в ході своєї загарбницької війни вчиняє численні злочини проти релігійних свобод, що включають зокрема навмисні вбивства вірян і релігійних діячів, руйнування релігійних споруд та святих місць по всій території України, переслідування релігійних громад, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у заяві.

МЗС розраховує на те, що «у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна».

Нагадаємо, що ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

Як повідомлялося, ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

До слова, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.