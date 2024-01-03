3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено брати в борг чи позичати гроші

3 січня, Міжнародний день здоров'я душі і тіла, День народження соломинки для коктейлів. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія.

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Міжнародний день здоров’я душі та тіла

3 січня у багатьох країнах проводиться Міжнародний день здоров’я душі та тіла (International Mind-Body Wellness Day).

Зв’язок розуму, тіла і душі відіграє важливу роль у здоров’ї та добробуті людини. Емоції, цілі, духовний досвід, переконання, дії та звички впливають на гармонію душі й тіла. Тому цей день – гарна нагода дослухатись до себе і, можливо, навіть почати жити по-новому. Початок Нового року ще один привід створити «нового себе».

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День народження соломинки для коктейлів

Соломинка для коктейлів – один з найстарших за віком столових приборів в історії людства. На розкопках шумерських міст та гробниць археологи знаходили тонкі трубочки, виготовлені з золота або срібла.

Вік цих виробів – приблизно 3000 років до нашої ери, тож логічно припустити, що більш прості варіанти – з дерева, або з порожнистих рослинних стебел існували задовго до знайдених. Вчені стверджують, що давні шумери використовували соломинки для смакування пивом. Під час ферментації цього напою тверді часточки опускалися донизу посудини, тож соломинки ставали в нагоді, щоб не скаламутити рідину.

В країнах Південної Америки люди користувалися бомбільями – дерев’яними або металевими трубочками. Через них місцеві жителі здавна пили відомий і зараз напій – чай мате. Форми бомбільї є різноманітними в усіх народів, для яких мате є традиційним національним напоєм. Наприклад, існують спіралевидні бомбільї – їх винайшли чилійці. Але для пиття мате можуть використовуватися і звичайні пустотілі рослинні соломинки.

Яке сьогодні релігійне свято

3 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Гордія. Він народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) в III столітті. Був воєначальником римського війська. Він так сильно увірував в християнство, що склав з себе посаду і пішов жити до пустелі самітником. Тоді ж імператор Лікій почав гоніння на християн і Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.

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Одного разу у місті святкували свято на честь бога Марса, але Гордій відмовився поклонитися ідолові. Тоді його схопили, почали мучити, але навіть найжорстокіші муки він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і почав пропонувати йому різноманітні нагороди та посади. Проте Гордій відмовився. Тоді святого стратили.

Що не можна робити цього дня

Не варто нічим хвалитися, щоб Гордій не відібрав.

Не бажано пити алкогольні напої, особливо горілку.

Заборонено брати в борг чи позичати гроші.

Народні прикмети і традиції

На деревах пухнастий іній – до ясної погоди найближчими днями;

Зайці почали підходити до будинків – вдарять морози;

Яка погода цього дня, такою вона буде в березні;

На небі з'явилася велика біла пухнаста хмара – почнуться завірюхи і хуртовини.

Пам’ятні події 3 січня

1431 рік – бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д'Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік – папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік – в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів – Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік – британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік – в Японії приймають «Указ про реставрацію Імператорського правління»;

1888 рік – у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік – Одеса проголошує себе «тимчасово вільним містом»;

1919 рік – Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік – через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці – кам'яний саркофаг фараона;

1925 рік – Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік – після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік – острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуюються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік – США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 рік – диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 рік – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік – згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють «Державний експортно-імпортний банк України»;

1992 рік – командувач Чорноморського флоту І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гордій, Ірина.