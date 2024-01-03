3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено брати в борг чи позичати гроші
3 січня, Міжнародний день здоров'я душі і тіла, День народження соломинки для коктейлів. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія.
Міжнародний день здоров’я душі та тіла
3 січня у багатьох країнах проводиться Міжнародний день здоров’я душі та тіла (International Mind-Body Wellness Day).
Зв’язок розуму, тіла і душі відіграє важливу роль у здоров’ї та добробуті людини. Емоції, цілі, духовний досвід, переконання, дії та звички впливають на гармонію душі й тіла. Тому цей день – гарна нагода дослухатись до себе і, можливо, навіть почати жити по-новому. Початок Нового року ще один привід створити «нового себе».
День народження соломинки для коктейлів
Соломинка для коктейлів – один з найстарших за віком столових приборів в історії людства. На розкопках шумерських міст та гробниць археологи знаходили тонкі трубочки, виготовлені з золота або срібла.
Вік цих виробів – приблизно 3000 років до нашої ери, тож логічно припустити, що більш прості варіанти – з дерева, або з порожнистих рослинних стебел існували задовго до знайдених. Вчені стверджують, що давні шумери використовували соломинки для смакування пивом. Під час ферментації цього напою тверді часточки опускалися донизу посудини, тож соломинки ставали в нагоді, щоб не скаламутити рідину.
В країнах Південної Америки люди користувалися бомбільями – дерев’яними або металевими трубочками. Через них місцеві жителі здавна пили відомий і зараз напій – чай мате. Форми бомбільї є різноманітними в усіх народів, для яких мате є традиційним національним напоєм. Наприклад, існують спіралевидні бомбільї – їх винайшли чилійці. Але для пиття мате можуть використовуватися і звичайні пустотілі рослинні соломинки.
Яке сьогодні релігійне свято
3 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Гордія. Він народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) в III столітті. Був воєначальником римського війська. Він так сильно увірував в християнство, що склав з себе посаду і пішов жити до пустелі самітником. Тоді ж імператор Лікій почав гоніння на християн і Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.
Одного разу у місті святкували свято на честь бога Марса, але Гордій відмовився поклонитися ідолові. Тоді його схопили, почали мучити, але навіть найжорстокіші муки він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і почав пропонувати йому різноманітні нагороди та посади. Проте Гордій відмовився. Тоді святого стратили.
Що не можна робити цього дня
- Не варто нічим хвалитися, щоб Гордій не відібрав.
- Не бажано пити алкогольні напої, особливо горілку.
- Заборонено брати в борг чи позичати гроші.
Народні прикмети і традиції
- На деревах пухнастий іній – до ясної погоди найближчими днями;
- Зайці почали підходити до будинків – вдарять морози;
- Яка погода цього дня, такою вона буде в березні;
- На небі з'явилася велика біла пухнаста хмара – почнуться завірюхи і хуртовини.
Пам’ятні події 3 січня
- 1431 рік – бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д'Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;
- 1521 рік – папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;
- 1638 рік – в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів – Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;
- 1833 рік – британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;
- 1868 рік – в Японії приймають «Указ про реставрацію Імператорського правління»;
- 1888 рік – у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);
- 1918 рік – Одеса проголошує себе «тимчасово вільним містом»;
- 1919 рік – Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;
- 1924 рік – через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці – кам'яний саркофаг фараона;
- 1925 рік – Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;
- 1957 рік – після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;
- 1958 рік – острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуюються у Вест-Індську Федерацію;
- 1961 рік – США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;
- 1990 рік – диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;
- 1992 рік – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;
- 1992 рік – згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють «Державний експортно-імпортний банк України»;
- 1992 рік – командувач Чорноморського флоту І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Гордій, Ірина.
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