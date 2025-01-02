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Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
У 2019 році Софія Федина і Маруся Звіробій набалакали на кримінальну справу
скріншот із відео

Розгляд у львівському суді тривав чотири роки

Народну депутатку від «Європейської солідарності» Софію Федину і волонтера та військову Олену Біленьку (псевдо Маруся Звіробій) звільнено від кримінальної відповідальності за погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

З серпня 2020 року справа була на розгляді Галицького районного суду Львова. На початку грудня 2024 року захисники обвинувачених заявили клопотання про їх звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням термінів давності та закриття кримінального провадження. Зокрема, у поданих клопотаннях йшлося, що ані Федина, ані Біленька не визнають вини в інкримінованому злочині.

Також адвокати, зіславшись на статтю 63 Конституції, наголосили: жодна особа не може бути примушена визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примусово давати пояснення чи свідчення, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення. І додали, що до ухвалення вироку у справі, суд не може робити висновки про винуватість особи, тим більше тоді, коли закінчилися терміни давності притягнення до відповідальності.

У суді прокурор не заперечував проти звільнення обвинувачених від покарання.

Що стосується потерпілого, яким у справі проходив президент Володимир Зеленський, то він не прибув до суду з поважних причин. Феміда зацитувала листа, у якому сказано, що президент-Верховний Головокомандувач ЗСУ не може взяти участь у судовому засіданні з огляду на триваючу збройну агресію РФ проти України.

У підсумку суд дійшов висновків, що з моменту вчинення інкримінованого обвинуваченим кримінального правопорушення, минуло більше п’яти років. Це означає, що є законні підстави для застосування статті 49 Кримінального кодексу («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності»).

Крім цього, Феміда розпорядилася повернути Олені Біленькій, вилучені у неї ще у листопаді 2019 року мисливський карабін і мисливську гладкоствольну рушницю та дозволи на зброю.

Додамо, що санкція ч.1 стаття 346 Кримінального кодексу, за якою судили обвинувачених, передбачає максимальне покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у справі Федини і Звіробій ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не рушилася з місця через різні причини. Зокрема, адвокати сторони захисту заявляли відвід судді Ірині Волоско; ще кілька разів засідання переносилися.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.

Також Маруся Звіробій заявила у суді, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, що вони закликали його бути обачним.

Читайте також: Софія Федина: Нас із Марусею Звіробій переслідують за правду
Теги: погрози суд Володимир Зеленський президент Маруся Звіробій Софія Федина війна

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