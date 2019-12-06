Телеканал Угорщини позначив анексований Крим приналежним до Росії



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Українські дипломати вимагають виправити помилку

Угорський телеканал М1 в одному із сюжетів позначив тимчасово окупований український Крим територією Російської Федерації.

У короткому сюжеті із рубрики «Без коментарів» телеканал показав сотні медуз, яких викинуло на азовське узбережжя Криму.

Опис під відео «Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27» перекладається як «Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада».

У відповідь Міністерство закордонних справ України надіслало звернення до угорських журналістів та органів влади з вимогою виправити напис.

«Ми щиро сподіваємося, що зазначний випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування», - наголосили у вітчизняному дипломатичному відомстві.

У МЗС також нагадали, що офіційно Угорщина дотримується позиції визнання Автономної Республіки Крим територією України.

«Очікуємо, що напис на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, буде виправлений відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини. Розраховуємо, що в подальшому подібні випадки не повторюватимуться», - зауважили українські дипломати.