Глава МОЗ озвучив нову дату поставки в Україну китайської вакцини

Дата поставки китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac кілька разів змінювалася

Відразу після поставки першої партії вакцини CoronaVac почнеться вакцинація цим препаратом

Україна отримає першу партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac (виробник – компанія Sinovac) в кінці березня.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його інформацією, в рамках першої партії наша країна повинна отримати 700 тисяч доз вакцин.

Степанов зазначив, що відразу після поставки першої партії вакцини CoronaVac почнеться вакцинація цим препаратом. Це також стосується і інших вакцин.

Як відомо, в кінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я України підписало контракт на поставку 1,9 млн доз китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.

Глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

Нагадаємо, 18 березня в Україні вперше вакцинували понад 10 тисяч людей за добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка отримала вже дві дози вакцини.

До слова, в Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

За добу 18 березня в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу.