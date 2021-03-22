Сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19

В Україні почався другий етап вакцинації

В Україні з цього тижня починають щеплювати сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід.

Станом на ранок 22 березня від ковіду щепили вже 111 025 українців. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«З 22 березня розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації: до організацї щеплень, окрім мобільних бригад, додаються стаціонарні пункти у кількості 565 одиниць», - повідомив він.

Степанов додав, що імунізація сімейних лікарів стала наступним кроком другого етапу.

«З прибуттям нових вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери та системи громадського здоров'я, люди від 80 років», - зазначив міністр.

В Україні з 22 березня до організації вакцинацій від коронавірусу додалися 565 стаціонарних пунктів щеплень. В кінці місяця до цього числа планують додати ще 2 тисяч пунктів.

Нагадаємо, вчора в Україні прищепили менше ніж 3 тисячі осіб. Всього в країні з початку кампанії вакцинації зробили понад 111 тисяч щеплень.

Багато українських лікарів на тлі антипропаганди вакцини від AstraZeneca почали відмовлятися від щеплень. Так, Херсонська обласна державна адміністрація назвала основні причини відмови від щеплення проти Covid-19.

Між іншим, напередодні стало відомо, що Австралія буде випускати вакцину AstraZeneca.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.



