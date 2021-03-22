Очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні

У трьох областях і Києві вчора взагалі не робилося щеплень від коронавірусу

Додаткові пункти щеплень будуть розгортатися після того, як в країну надійдуть нові партії вакцини

В Україні з 22 березня до організації вакцинацій від коронавірусу додалися 565 стаціонарних пунктів щеплень. В кінці місяця до цього числа планують додати ще 2 тисяч пунктів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в рамках другого етапу вакцинації в Україні планують охопити максимальну кількість населення.

«Розгортання другого етапу можливо паралельно з першим. Саме для цього ми і розробили кампанію з вакцинації на двох платформах - коли вакцинують і мобільні бригади, і функціонують стаціонарні пункти щеплень», - заявив Степанов.

Додаткові пункти щеплень будуть розгортатися після того, як в країну надійдуть нові партії вакцини. Це очікується 29-30 березня.

«Всього в рамках другого етапу вакцинації ми плануємо розгорнути понад 2500 пунктів щеплень. Вони будуть розгортатися після того, як будуть надходити нові партії вакцин», - додав Степанов.

Нагадаємо, вчора в Україні прищепили менше ніж 3 тисячі осіб. Всього в країні з початку кампанії вакцинації зробили понад 111 тисяч щеплень.

Між іншим, напередодні стало відомо, що Австралія буде випускати вакцину AstraZeneca.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.