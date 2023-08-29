29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна відмовляти нужденним в допомозі

29 серпня відзначається День пам'яті захисників України та Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Віряни святкують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. В народі — Горіховий Спас.

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День пам'яті захисників України

29 серпня – День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

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З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 - потрапили в полон.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Щорічно 29 серпня у світі відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Проводиться він згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 грудня 2009 року.

Ініціатором Дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Упродовж багатьох років Казахстан (тоді ще союзна республіка) потерпав від ядерних випробувань та їхніх наслідків.

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Міжнародний день дій проти ядерних випробувань відзначається проведенням в усьому світі різних заходів, включаючи симпозіуми, конференції, виставки, конкурси, публікації, лекції, інформаційні передачі та інші міроприємства.

Третій Спас. Горіховий спас

29 серпня предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно. Відзначали Горіховий Спас без розмаху, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.

На Горіховий Спас з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.

За легендою, саме 29 серпня 944 року, до Константинополя з Едесси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов’язано чимало релігійних вірувань та історій.

Зараз він знаходиться в італійському місті Генуя, уже з 1362 року.

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Що не можна робити цього дня

Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти нужденним в допомозі.

Не варто ходити в ліс без оберега.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: йде дощ із грозою на теплу осінь;

Навколо Місяця утворилося коло – наступного дня піде дощ;

Великий урожай горіхів – наступного року чекайте на велику кількість зерна;

Зірки бліді – погода буде сухою і ясною;

Журавлі вже відлетіли – на Покрову будуть морози.

Пам’ятні події 29 серпня

1535 рік – війська Великого князівства Литовського та Руського звільняють від Московської окупації місто Стародуб;

1541 рік – османи захоплюють Буду, столицю Королівства Угорщина;

1561 рік – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців – Пересопницького Євангелія;

1619 рік – відбувається «Кам'янка Струмилова» – перша відома в історії постановка українських інтерлюдій;

1831 рік – Майкл Фарадей успішно демонструє перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;

1842 рік – Нанкінський договір покладає край Першій Опіумній війні;

1883 рік – в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту;

1885 рік – німецький інженер Готліб Даймлер запатентовує мотоцикл;

1929 рік – німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершує першу навколосвітню подорож;

1944 рік – розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 рік – до ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан і Ісландію;

1964 рік – відбувається прем'єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»;

1966 рік – у Сан-Франциско група «Бітлз» дає свій останній концерт;

1992 рік – відбувається перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові;

1994 рік – Oasis випускає дебютний альбом «Definitely Maybe», диск згодом очолив чарт Великої Британії;

1999 рік – у Донецьку відкривають прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 рік – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Іменини

Іменинники 27 серпня: Олександр, Діомід, Герасим, Степан, Яков, Ганна.