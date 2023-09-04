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Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
фото: glavcom.ua

В більшості західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, частково Київській, Черкаській та Одеській областях можливі короткочасні дощі

У понеділок, 4 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а на заході країни можливі дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.   

В більшості західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, частково Київській, Черкаській та Одеській областях можливі короткочасні дощі. У денний час і в південній та східній частинах країни, а також на Дніпропетровщині можливий невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. На решті території опадів не очікується.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході країни вона може досягти 19 градусів. Удень у західних, північних та Вінницькій області очікується від 19 до 24 градусів тепла, а на решті території температура підніметься до 24-29 градусів.

Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня фото 1

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, і місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів за Цельсієм, а вдень підніметься до 19-24 градусів. У місті Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, а вдень температура становитиме 20-22 градуси.

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Теги: погода свято традиції повітря прогноз погоди

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