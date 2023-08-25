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Синоптики попереджають про нову хвилю спеки в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попереджають про нову хвилю спеки в Україні
фото ілюстративне

У неділю та понеділок очікується підвищення температури на 2-4 градуси

У наступні три доби переважатиме суха погода. Однак на вихідних у північно-західних, а у неділю й північних областях вдень місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температура повітря найближчої доби вночі становитиме +13 +18°, а на узбережжі морів до +23°. Вдень буде +26°... +32°, а на південному заході країни до +35°.

При цьому у неділю та понеділок очікується підвищення температури на 2-4 градуси.

Нагадаємо, у п’ятницю 25 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів у цей день можна не чекати.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів прогріється до 22°, вдень очікується 23-28°, а на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині сягне 27-32°.

Більше того, 25-27 серпня фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теги: погода синоптик Укргідрометцентр

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