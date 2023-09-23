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День осіннього рівнодення: традиції та значення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
День осіннього рівнодення: традиції та значення
У дні рівнодення сонце встає майже на сході і сідає майже на заході
фото з відкритих джерел

Астрономічна осінь цьогоріч настає для нас 23 вересня

23 вересня о 9:50 за Києвом настане осіннє рівнодення, яке в Північній півкулі означає початок астрономічної осені. Починаючи з цієї дати, дні стають коротшими, а ночі – довшими.

Зміна пір року пов'язана зі зміною нахилу земної осі відносно площини екліптики. Астрономічні пори року поділяють весняне та осіннє рівнодення, а також на зимове та літнє сонцестояння.

День осіннього рівнодення настає, коли Сонце перетинає екватор, рухаючись з Північної півкулі до Південної. У дні рівнодення сонце встає майже на сході і сідає майже на заході. Разом з тим, стверджувати, що день дорівнює ночі не зовсім правильно, оскільки світлий час доби все-таки трохи довший.

Після осіннього рівнодення в Північній півкулі настає астрономічна осінь, дні стають коротшими, а ночі – довшими. У Південній півкулі ж, навпаки, настає астрономічна весна.

Традиції Дня осіннього рівнодення

Цього дня було заведено влаштовувати гуляння. До свята готували різноманітні частування, у тому числі випічку та збирали близьких та родичів за столом.

До хрещення Київської Русі саме цього дня розпочинався рік. Тож саме цього дня варто складати плани на майбутнє і закінчувати справи.

Вважалося, що якщо вивісити кисті горобини навколо вікон, вони наберуть тепла і захищатимуть дім від злих духів.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 вересня, День осіннього рівнодення. Віряни святкують велике свято – зачаття Івана Предтечі. 

Теги: традиції

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