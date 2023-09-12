Головна Новини
search button user button menu button

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
фото: glavcom.ua

Вдень термометр покаже від 23 до 28 градусів, за винятком високогір'я Карпат

11 вересня передбачається мінлива хмарність в більшості регіонів країни. Опади відсутні, за винятком Карпат, де вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У північних та південно-західних областях можливий туман вночі. Вітер буде змінним за напрямком зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду.

Вночі очікується від 6 до 11 градусів тепла, проте на заході країни температура буде трохи вищою - від 9 до 14 градусів. Вдень термометр покаже від 23 до 28 градусів, за винятком високогір'я Карпат, Кримських гір та сходу України, де очікується прохолодна погода з температурою від 18 до 23 градусів.

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня фото 1

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня буде коливатися від 23 до 28 градусів Цельсія. Зокрема, у столиці, Києві, очікується від 25 до 27 градусів вдень.

Проте вночі у деяких районах області може з'явитися туман, що може ускладнити видимість на дорогах. Температура вночі буде в діапазоні від 6 до 11 градусів. Вдень очікується південний вітер зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду.

Читайте також: 12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: Укргідрометцентр вітер гроза погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нас ждет примерно месяц ожесточенных боев с попыткой ВСУ прорвать все линии обороны врага на отдельных участках фронтов
Об адской осени и холодной зиме
5 вересня, 20:50
Короткочасні опади накриють західні регіони
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
17 серпня, 05:28
19 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:01
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
20 серпня, 05:01
Наслідки сильного вітру в столиці
У Києві через сильні пориви вітру падають дерева (фото, відео)
22 серпня, 15:12
Температура вдень становитиме приблизно 24-33°
На захід сунуть сильні дощі та грози: прогноз погоди на 23 серпня
23 серпня, 05:27
Впродовж дня стовпчики термометрів у столиці підійматимуться до +35°С
У Києві зафіксовано найспекотніший день тижня 
28 серпня, 17:19
Завтра правобережні області України накриють дощі
В Україну суне негода: оголошено перший рівень небезпеки
30 серпня, 18:22
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
51K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
39K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
27K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
9660
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
6862
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту