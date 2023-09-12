Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня

Вдень термометр покаже від 23 до 28 градусів, за винятком високогір'я Карпат

11 вересня передбачається мінлива хмарність в більшості регіонів країни. Опади відсутні, за винятком Карпат, де вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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У північних та південно-західних областях можливий туман вночі. Вітер буде змінним за напрямком зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду.

Вночі очікується від 6 до 11 градусів тепла, проте на заході країни температура буде трохи вищою - від 9 до 14 градусів. Вдень термометр покаже від 23 до 28 градусів, за винятком високогір'я Карпат, Кримських гір та сходу України, де очікується прохолодна погода з температурою від 18 до 23 градусів.

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На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Температура протягом дня буде коливатися від 23 до 28 градусів Цельсія. Зокрема, у столиці, Києві, очікується від 25 до 27 градусів вдень.

Проте вночі у деяких районах області може з'явитися туман, що може ускладнити видимість на дорогах. Температура вночі буде в діапазоні від 6 до 11 градусів. Вдень очікується південний вітер зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду.