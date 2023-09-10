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Сонячна та тепла неділя: прогноз погоди на 10 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сонячна та тепла неділя: прогноз погоди на 10 вересня
В Україні вночі стовпчики термометрів покажуть лише +4...+9°
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході України погода потішить теплом

У неділю, 10 вересня, погода в Україні буде сонячною, та по-осінньому теплою. Опадів не прогнозується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У неділю в областях буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Україні вночі стовпчики термометрів покажуть лише +4...+9°. Вдень на переважній більшості території країни повітря прогріється до 18...+23° тепла. 

Тепліше буде на заході країни, а також в Одеській областях: вночі температура становитиме +8...+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21...+26°.

У неділю в Києві та області буде невелика хмарність і також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В області температура повітря вночі буде +4-9°, вдень – 18....+23° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла, а вдень повітря прогріється до +20...+22°.

Сонячна та тепла неділя: прогноз погоди на 10 вересня фото 1

Нагадаємо, що 10 вересня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України та День танкістів України. Віряни вшановують пам'ять святителів Петра і Павла.

Теги: погода вітер повітря прогноз погоди

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