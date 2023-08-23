В окупованому Криму гучні вибухи

На кадрах помітно густий клуб диму

Сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.

На кадрах помітно густий клуб диму.

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Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.