Мей попросить лідерів ФРН і Франції дати Лондону відстрочку в питанні виходу із ЄС



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Мей, Меркель і Макрон знову обговорять вихід Британії із ЄС

Консерватори і лейбористи продовжують переговори щодо угоди про вихід

Очільниця уряду Великої Британії має намір сьогодні відвідати Париж і Берлін. В рамках своїх переговорів із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель Тереза Мей намагатиметься отримати їх згоду на відстрочку виходу Великої Британії із ЄС до 30 червня 2019 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Паралельно із цим в вівторок в Палаті громад буде проведена дискусія щодо можливості такої відстрочки. Таке обговорення відбудеться на основі прийнятої в понеділок постанови, яка дає парламенту право аналізувати і робити юридично обов’язкові зміни до будь-яких пропозицій Терези Мей щодо продовження дії 50 статті Лісабонського договору, яка регулює процес виходу із ЄС.

Окрім того уряд продовжує вести переговори із Лейбористською партією для схвалення угоди про вихід, яка була розроблена в 2018 році. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив напередодні нового раунду переговорів в вівторок, що Тереза Мей недостатньо відійшла від своєї позиції для того, щоб можна було досягнути компромісу. Опозиція вимагає збереження Великої Британії в митному союзі ЄС. Проте така ідея може не знайти підтримки серед членів Консервативної партії. Поки що дві головні політичні сили Великої Британії попередньо погодилися, що будь-яка їх домовленість щодо майбутнього формату відносин із ЄС може бути поставлена для схвалення на новому референдумі.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

Голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, проте цей план повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.