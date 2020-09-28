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    Тернопільщина: у Гусятині чоловік підпалив себе в центрі зайнятості

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    <span>Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні</span> - Тернопільщина: у Гусятині чоловік підпалив себе в центрі зайнятості
    Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні

    Чоловік облив себе бензином і підпалив після відмови в нарахуванні пенсії. У потерпілого опіки 50% тіла.

    У Тернопільській області з опіками госпіталізували чоловіка, який підпалив себе в центрі зайнятості. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у понеділок, 28 вересня.

    Зазначено, що сьогодні близько 11:45 житель Гусятинського району прийшов до службовців районного центру зайнятості з проханням нарахувати пенсію. Йому відмовили, оскільки чоловікові не вистачало кілька місяців до передбаченого законодавством рівня стажу роботи.

    Відмова обурила чоловіка, вийшовши в коридор, він облив себе бензином і підпалив. Працівники центру загасили полум'я, але вогонь встиг викликати опіки близько 50% тіла потерпілого.

    Бригада швидкої доставила чоловіка в лікарню.

    Нагадаємо, що біля храму у Запоріжжі жінка здійснила самопідпал.

    До слова, у Білорусі чоловік підпалив себе біля відділку поліції. Та незабаром чоловік помер у мінській лікарні швидкої медичної допомоги.

    Тернопільщина жінка чоловік
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