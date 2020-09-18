У Білорусі чоловік підпалив себе біля відділку поліції



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Перед самоспаленням чоловік ніяких заяв не робив. Він у реанімації з опіками 90% тіла

Чоловік виступив проти поліцейського свавілля

У білоруському місті Смолевичі чоловік вчинив акт самоспалення біля будівлі районного відділу внутрішніх справ, повідомляє TUT.BY в п'ятницю, 18 вересня.



За даними видання, чоловік облив себе бензином і підпалив. Співробітник РВВС загасив його з вогнегасника.



«Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким розташований РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ганку перебували співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг. Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Вона була вся в якомусь білому порошку. Потім примчали дві машини швидкої допомоги, і чоловіка відвезли», – розповів очевидець.



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Зараз чоловік перебуває в реанімації.



Як відомо, в Білорусі другий місяць тривають протести, але ніяких заяв потерпілий перед спаленням не робив.

Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.