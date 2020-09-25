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    У Білорусі помер чоловік, який підпалив себе біля відділку поліції

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    <p class="header w">Чоловік виступав проти поліцейського свавілля</p> - У Білорусі помер чоловік, який підпалив себе біля відділку поліції

    Чоловік виступав проти поліцейського свавілля

    Постраждалий отримав опіки 84% тіла

    В лікарні Мінська помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення міліції. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Білорусі в Telegram.

    Повідомляється, що чоловік помер у мінській лікарні швидкої медичної допомоги.

    Нагадаємо, 18 вересня в Смолевичах 36-річний чоловік навпроти райвідділу міліції облив себе бензином і підпалив. Його загасили співробітники міліції, після чого постраждалого госпіталізували.

    Тоді ж у МВС Білорусі заявляли, що чоловік зловживав спиртним і кілька разів висловлювався про намір вчинити самогубство. До самоспалення він намагався звести рахунки з життям на кладовищі, але тоді міліція попередила суїцид.

    Білорусь МВС самогубство чоловік
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